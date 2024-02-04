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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi.

SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

"BAKAN KACIR: BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Astronot Gezeravcı ve ekibin yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor.