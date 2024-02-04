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Polisin “kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz” sözünden etkilenen yolcuların tamamı emniyet kemeri bağladı.

Taşova Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Amasya - Erzincan karayolu üzerinde denetim yaptı. Son dönemde yurt genelinde yaşanan üzücü yolcu otobüsü kazalarının da etkisiyle denetimlerde emniyet kemeri kullanılmasına özellikle dikkat çekildi. Otobüs kazalarından sağ kurtulan insanların çocuğunun emniyet kemeri kullananlar olduğuna değinen görevli polis Çetin Bağcı, “Üzülerek söylüyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın 100, 200 metre öteden parçalarını topluyoruz. Kemerlerinizi takınız. Hayatınız için bir ‘tık’ sesi yeterli” diye konuştu.

Duygu dolu sözleriyle yolcuların tamamının emniyet kemerlerini bağlamalarını sağlaması sonrası uyarılarını sürdüren Bağcı, “Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Gerçekten hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.