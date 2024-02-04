Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, özellikle deprem bölgelerinde uygulanacak olan bu fon, evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilmesini öngörüyor. Bakan Göktaş, Adıyaman ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve bakanlık websitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınacağını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu, özellikle deprem bölgesinde aile kurma yolunda adım atacak gençlere büyük bir destek sunmayı amaçlıyor. Gençler, bu kredi desteği ile sadece evlilik harcamalarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kendi projelerini hayata geçirme fırsatı da bulacaklar.

Fonun yönetim kurulu, Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerinden elde edilen devlet payının bir kısmı, Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Projelere göre fonun payı artırılabilecek. Yönetim kurulu, fonun destekleyeceği projeleri, aktarılacak kaynak miktarını ve harcama programlarını belirleme yetkisine sahip olacak. Bu sayede, gençlerin daha güçlü bir finansal destekle hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir sistem oluşturulmuş olacak.