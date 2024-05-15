Et ve Süt Kurumu Koordinasyon Toplantısı, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan başkanlığında düzenlendi.

Genel Müdürlük toplantı salonunda 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısında Genel Müdür Yardımcıları Melik Daloğlu, Ahmet Kalkan, daire başkanları ile birim amirleri bir araya geldi.

Yozgat’ın da aralarında bulunduğu kombina müdürlerinin video konferans sistem aracılığı ile katıldığı toplantı kapsamında, Kurban Bayramı hazırlıkları ele alınırken kombina müdürlerince Genel Müdür Kayhan’a kombina çalışmaları, alım üretim ve satış faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan toplantıda yaptığı konuşmada, et ve süt piyasalarını yakından takip ettiklerini, Et ve Süt Kurumu olarak üreticileri koruyacak maliyet odaklı fiyat politikalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Hayvansal üretimde verim ve kalitenin artması ve üreticiye pazar garantisi sunmak amacı ile ESK kombinalarının hinterlantlarında sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını önemsediklerini vurgulayan ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, “Sözleşmeli üretim modeli ile hayvansal üretimde verimin ve kalitenin artmasına katkı sunacağız. Maliyet odaklı belirlediğimiz alım fiyat politikası ile üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurban bayramı öncesinde ESK’nın aldığı tedbirler sayesinde piyasada fiyat artışlarının önüne geçildiğine dikkat çeken ESK Genel Müdürü Kayhan, hem üretici hem tüketiciyi koruyucu bir fiyat politikası ile piyasanın istikrarlı bir şekilde devam etmesi için tedbirlerine devam edeceklerini anlattı.

Kombinaların faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda Et ve Süt Kurumunun tüm personeli ile ekip ruhu içinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Genel Müdür Kayhan, “Tüm teşkilatlarımızda çalışan arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde üreticilerimizin hizmetine koşmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında çiftçilerimize besilik hayvan dağıtımımız sürüyor. Bütün çalışma arkadaşlarım bu konuda üstün gayret gösteriyorlar” dedi.