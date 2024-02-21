Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Yozgat, Sivas ve Malatya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldız, ilk olarak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız’ı evinde ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın ve teşkilatın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, daha sonra Sivas ve Malatya Şubelerine ziyaretlerde bulundu.

Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir ve Şube Başkan Yardımcılarından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldız, Şube Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.