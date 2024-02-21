Gazetemizi ziyaret eden Yurtlu, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’la kitabı üzerine sohbet etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Şair ve Yazar Hakkı Yurtlu, “Okuyucularımla yeniden buluşma imkanı sağlayan, kullarına bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten yüce yaratıcıya ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Yurtlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bugüne kadar kaleme aldığım, üç monografi ve iki şiir türündeki eserime, bir yenisini daha ekleyip, siz kıymetli okuyucularıma sunmaktan, bâhusus kitaplıklara kazandırmaktan haz aldığımı bilmenizi isterim. Bu yeni yayınıma isim vermek pek de kolay olmadı. Serde araştırmacılık varken ince eleyip sık dokumadan yahut A'dan Z'ye kadar isim taraması yapmadan müsemma kılmayı nâkıslık addederdim ki, nihai olarak ‘Keyf-i Kalem’ de karar kılmak nasipmiş!.. Ömür yolculuğu hitam bulmadan, vuslata vasıl olmadan önceki şiir kitabım ‘Verda’yı müteakiben kaleme aldığım şiirlerle, daha önce kaleme almış olmama rağmen yayınlanmayan ve siz okurlarımdan gelen beğenileri de nazar-ı itibara alarak en güzel, en can alıcı ve en duygulu ‘Berceste’ tadındaki dizelerimi de bir araya toplamak adına ‘Keyf-i Kalem’i yayına sunmak istedim. İleride ‘İyi ki yapmışım’ diyebilmeyi ümit ediyorum. Bugüne kadar dilimden dökülen ve müşahede ettiğim ortamlardan mülhem duygularımı berceste düzeyinde kalemimden yansıyan huzur, sağlık ve içtenlik eşliğinde ‘Keyf-i Kalem’i zevkle okuyup keyif duyacağınız kanaatindeyim. Hayranı olduğum 'edebiyat'ı sevdim de sevdim. Sevdikçe de güzelliği, sevmeyi, sevilmeyi; saygı duymayı ve saygı görmeyi buldum. Aynı ailenin mensubu olan ‘Edep’ ile ‘Edebiyatı’ kendime ölçü addettim. Etimolojik bakış açısıyla, Arapça kökenli üç harften ibaret ‘EDB’ (edeb)'in içerisine o kadar güzellik sığdırılmış ki, hayran kalmamak mümkün değil. Lügati, dini ve tasavvufi olarak, terbiyeden tutun ki, görü, konuk ağırlama, incelik ve nezaket gibi birçok milli ve manevi değeri barındırır. Dahası, olay, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla estetik şekilde anlatılmasını içerir. Bu nedenledir ki edebiyatı; menşei/kökeni olduğu EDB (edeb)'i aile büyüğü olarak görüp, edep dairesinde; dil, kalem klavye üçlüsüyle kavilleşip, yazıp söylemeye gayret sarf ettim. İşte bu edebiyat ailesinin bir diğer ferdi olan ‘Şiir’i de sevip sevdirmeye çalıştım hep. Yetmedi; iyiyi, güzeli, ahlakî olanı, yalan içermeyeni yazıp dillendirmeye özen gösterdim yeni nesil anlayışıyla. Yine Arapça kökenli olan (ş-a-r/ şi'r) de olduğu gibi, incelik, şuur ve az söz ile çok şey anlatmaya talip oldum. Var olan ve olması gereken olay, duygu ve beklentileri didaktik türde, bazen de lirik olarak sunmaya çalıştım. Hal böyle iken Kur'an-ı Kerim'de de sure adı olarak geçen, şiir/şair olgusunu; edebi ve etiği olan, yalandan uzak, Kur'ani ifadeyle ‘...iman edip iyi iş (salih amel) yapanlar, Allah'ı çokça zikredenler ve zulme (haksızlığa) uğratıldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna... Şuara-227.’ hükmünü esas alarak yazıp söylemeyi şiar edindim. Ezcümle, önceki eserlerimdeki berceste addettiğim bazı alıntılarla da zenginleştirdiğim, elinizdeki bu ‘Keyf-i Kalem’ ile sizleri baş başa bırakıyor, emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Keyifle okuyacağınız temennilerimle” ifadelerini kullandı.

HAKKI YURTLU KİMDİR?

1970 Yılında Yozgat-Akdağmadeni ilçesi Körük Köyü'nde doğdu. Karakahyaoğulları'ndan on çocuklu Mustafa Selver; ailesinin sekizinci bireyi. İlkokul tahsilini doğum yeri olan Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük Köyü'nde, ortaöğrenimini ise yedi yıl süreli Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde yatılı öğrenci olarak tamamladı. ilkokul beşinci sınıfta şiir okumaya, ortaöğretim yıllarında ise şiir yazmaya başladı. Derken, şiiri, edebiyatı, okuyup yazmayı ve araştırmayı ön planda tuttu. Memuriyetinin yanı sıra uzaktan lisans eğitimini tamamladı. Dünden Bugüne Körük Köyü, Geçmişten Günümüze Akdağmadeni, Kuruluşundan Bugüne Doğankent; Hakkı'yla Şiirler ve Verda adlı beş eseri yayımladı. "Kul Hakkı" mahlasını kullandığı şiirlerinde, tasavvuf, doğa ve özlem konularına yer verdi. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarında şiir ve monografi alanındaki çalışmalarını paylaştı. Osmanlıca, Arapça ve bilgisayar kursları ile STK alanında düzenlenen eğitim ve çalıştaylara katıldı. 1988 yılında başlayıp, değişik kurumlardaki kamu görevini halen Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak sürdürmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.