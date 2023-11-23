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Vali Özkan, yayımlamış olduğu kutlama mesajında; “Bugün, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi, çağın şartlarına göre yetiştirilmesi ve kadim değerlerimizle tanıştırılması görevini üstlenen istikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimizin gününü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak olmadığını söyleyen Özkan, “Bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bizler için her biri ayrı birer değer olan öğretmenlerimiz bir irfan ordusu misali bilgiyi hakikat ve adalet adına kullanmayı öğreterek büyük bir görev ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; yurdumuzun dört bir yanında ‘yeni bir insan ve yeni bir toplum’ inancı ve hedefi ile çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve de ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum” dedi.