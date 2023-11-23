AK Parti’de Yozgat’ın yeni il başkanının kim olacağı kamuoyunda bir süredir meşgul ediyordu. Mevcut İl Başkanı Yusuf Başer’in mevcut görevini bırakacak olması siyasi kulisleri hareketlendirmiş ve birçok isim il başkanlığı için adaylık müracaatını yapmıştı.

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İl başkanlığı için aday olan isimlerden Ahmet Çakıroğlu, Çelebi Altuntaş, Av. Neslihan Uyar, Şükrü Yalman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya davet edildi.

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ASKOM Başkanı, Jeoloji Mühendisi Çelebi Altuntaş, AK Parti Yozgat il başkanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi