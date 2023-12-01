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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, okullardan gelen talepleri yerine getirerek, öğrencilerin daha rahat eğitim almaları için çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri büyük ilgi gösterdiği ders çalışma salonu hafta içi 08.00 ile 20.00, hafta sonu ise 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sıcak bir ortamda ders çalışabilecek bir yer arayan öğrencilerin yerlerinin hazır olduğunu belirten Başkan Ekinci, “Belediyemiz tarafından gençlik merkezinde öğrenciler için oluşturmuş olduğumuz çalışma salonlarımızda öğrencilerimiz rahatça ders çalışabiliyorlar. Öğrencilerimizin sıcak bir ortamda rahatça ders çalışabilmeleri için elimizden gelen tüm hizmetlerimizi seferber ediyoruz. Ücretsiz çay kahve ikramlarımız ile öğrencilerimiz hafta içi 08.00 ile 20.00, hafta sonu ise 08.00 ile 17.00 saatleri arasında diledikleri gibi ders çalışabiliyorlar. Kısacası sıcak bir ortamda ders çalışabileceğiniz bir yer arıyorsanız; ‘çalışma salonlarımız’ öğrencilerimiz için doğru adres” dedi.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ DÜŞÜNDÜK”

Belediye bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde öğrencilerin sıcak ve ferah bir ortamda ders çalışmaları için çalışma salonları oluşturduklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu: "Özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan ve sınava hazırlanan öğrenciler için çalışma salonları imkan sağlıyor. Sadece sınava hazırlanan öğrencileri değil, tüm öğrencilerimizi düşündük. Evde çalışma alanı, kendisine ait odası olmayan öğrencilerimiz içinde çok güzel bir ortam hazırladık. Bilgiye ulaşımı kolaylaştırdık. Sessiz, sıcak derslikler oluşturduk. Öğrencilerimizin eğitimi için her türlü imkanı seferber ediyoruz."