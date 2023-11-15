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Çağımızın hastalıkların en başında obezite gelmektedir. Fazla kilolu olmak ve hareketsizlik yaşam ise hastalıklara yol açtığını söyleyen Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, “21. yüzyılı ancak sağlıklı nesillerle inşa edebiliriz. Dolayısıyla spor aktiviteleri düzenlememiz ve gençleri harekete geçirmemiz bu noktada çok önemlidir” dedi.

Yürüyüşle alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir" dedi.

Uğuz, "SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek doğa yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyoruz. Sorgun Gençlik Derneği olarak her fırsatta Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. SORGED olarak, Yozgat'ın farklı mekanlarında spor aktiviteleri düzenlerken, mevcut turizm potansiyeli olan ilimizi gençlerimize tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Uğuz, "Hafta sonu Kazankaya Kanyonu'nunda 70 gencin katılımıyla Doğa yürüyüşü düzenledik. Kazankaya Kanyonun muhteşem görsel manzarası eşliğinde gençlerimizle birlikte yürüyüş yaptık, sohbet ettik ve güzel vakit geçirdik. Sorgun Gençlik Derneği olarak özellikle son 3 yıldır Kazankaya Kanyonunun turizme kazandırılması ve tanıtılması noktasında gençlerle birlikte birçok etkinlik ve çalıştay düzenledik. 500`den fazla gencimizle bu güzel saklı kenti keşfetmeye çalıştık. Bizler inanıyoruz ki en kısa sürede Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak” ifadelerini kullandı.