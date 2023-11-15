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Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, ”Siyaseti arkasına alarak hormonlu büyüyen yetkili sendikanın şimdi de popolist hizmet söylemleriyle sağlık çalışanlarının gazını almaya çalışıyor” dedi.

Kazanımın adı sefalet ve yoksulluk 12 yıldır yetkiyi elinde bulunduran yetkili sendikanın, sağlık çalışanlarının enflasyona ezdirilmesine göz yumduğunu ve memurun tahmini enflasyona köle edildiğini söyleyen Taşkın, 2024 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 33’den yüzde 36’ya çıktığını, ancak 2024 yılı ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 10, toplam da yüzde 25 zam; 2025 yılı ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5, toplam da yüzde 11 zam verildiğini, kazanım dediklerinin kamu işverenine boyun eğmek ve memuru enflasyona ezdirmek olduğunu belirtti.

Kazanımın adının gerçekte sefalet ve yoksulluk olduğuna vurgu yapan Taşkın, “Kamu memur sendikacılığını siyasal sendikacılığa çevirdiler. Sendikacılığın getirildiği noktanın kamu çalışanlarının sendikalara güvensizlik oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Taşkın, yetkili sendikanın seviyesini toplu sözleşme görüşmelerinde gördüklerini belirterek, toplu sözleşme masasında kabul ettiremediklerini “yeni projeler” olarak çalışanlara duyurduklarını, bunların hizmet anlayışlarının ise “gaz alma hizmeti” olduğunu söyledi.

“KAZANIM YUTTURMACASININ İÇİN BOŞ!”

Taşkın, “Yetkili sendika, 12 yılda memur ve memur emeklilerinin sefaletine ve yoksulluğuna neden oldu. Kazanım diye yutturmaya kalktıkları toplu sözleşmeden başarısızlıkla kalktılar. Kazanım uydurmacasının içinde ne yazık ki refah payı, enflasyon farkının aylık olarak maaşa yansıtılması, 8 bin 77 liralık seyyanen zammın kök maaşa yansıtılarak emekli maaşlarına eklenmesi, bayram ikramiyesi, vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi ve söz verilen kira yardımı ve büyükşehir tazminatı yok. Yemek yardımı, aile ve çocuk yardımı ödeneği, doğum, ölüm ve evlenme yardımı gibi sosyal yardımların günümüzün ekonomik koşullarına göre artırılması sağlanamadı. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların memur kadrolarına geçirilmeleri sağlanmadı. 3600 ek göstergeden herkesin yararlandırılması için bir düzenleme yapılmadı. 7. Dönem Toplu Sözleşme de alın terinin karşılığı alınamamış ve reel artış sağlanamamıştır. Gelir dağılımında adalet sağlanamadığı için memurlar yoksullaşmaktadır. Halbuki adil ve hakkaniyetli bir ücret sistemine geçilmeli ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması sağlanmalıdır. Enflasyona ezdirilmeyecek bir artış yapılmalıdır. Yetkili sendika bunların hiçbirini sağlayamadı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen yetkili sendika, şiddete, kreş mağduriyetine, 3+1 ayrımcılığına çözüm üretemedi. Otelcilik ve taksicilik anlayışı sağlık çalışanlarında karşılık bulur mu bilinmez ama sendikacılığın geldiği nokta ortadadır! Baskı ve haksızlıklar, karanlığa yol gösteren Deniz Feneri gibiymiş! Sağlık teşkilatlarında çalışma barışını bozan, niteliksiz kişilerin idareci olmalarına referans olan, kendilerinden olanların rahat yerlerde çalışmasına, döner sermayeden fazla ek gelir sağlanmasına, haksızlıklara göz yumarak gelinen nokta mı karanlığa yol gösterici olacak? Temel değerlerinizin özünde haksızlık mı var ki, çalışanların üyesi olduğu sendikalardan istifa etmeleri için idareciler eliyle baskı ve mobbing yapılıyor? Sağlık çalışanları size hakkını helal ediyor mu? İş bilmeyen, tecrübesiz ve liyakatsiz, siyasi ve sendika torpilli bazı sözleşmeli idarecilerin çalışma barışını bozduğundan herhalde habersizsiniz! Yetkili sendika olarak, otelcilikle, taksicilikle övüne durun, sağlık çalışanları yoksullaştığına ve uğradığı haksızlığa bakıyor” dedi.

“ALINAN ÜCRETLERE BAKILIYOR”

Riskli-risksiz birim ayrımcılığına, aldığı teşvike, giyim yardımı ödeneği adı altında alınan paranın yetersiz olduğuna bakıldığını belirten Taşkın, “112 Acil Servis çalışanları yaşadıkları sıkıntıları görüyor ama siz göremiyorsunuz. Yataklı Tedavi Kurumlarında acil servis, yoğun bakım, ameliyathane vs. birimlerde gece gündüz emek verip alın teri dökenler aldığı ücrete bakıyor. Sağlık çalışanlarının branşlaşmasını sağlayamayan yetkili sendikanın günü birlik sloganvari popülist söylemleriyle karın doymadığını biliyorlar. Yüksek lisans yapan sağlık çalışanları maaşında bir karşılığının olmadığına bakıyor. Sağlık çalışanları öncelikle ekonomik açıdan kendilerini rahatlatacak, bütçelerindeki deliği kapatacak çözüm yollarına bakıyorlar. Sahayı biraz gezin, araştırın, sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlarını tespit edin. Sağlık çalışanlarının sorunlarını gören ve çözüm önerileri üreten sizin tepeden baktığınız sendikalardır” şeklinde konuştu.