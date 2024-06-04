Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlenmeye devam ediyor.

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Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

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Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Üniversite sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, “Üniversitemizde 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayan İletişim Fakültesi öğrencileri düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayan İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş