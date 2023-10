Tahmini Okuma Süresi: dakika

PTT AŞ’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında yenilikçi çözümler ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan PTT AŞ, günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak ülkemizin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürüyor. Şirket hizmetlerine ek olarak; sportif faaliyetlere destek veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine de katkı sağlıyor.

Dünyada büyük bir hızla yaşanan dijital değişim ve dönüşümü yakından takip ederek çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, iki asra yaklaşan tecrübesini yenilikçi bir hizmet anlayışı ile birleştirerek, hizmet sunduğu alanlarda Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bir dünya markası olma hedefine emin adımlarla yürüyor. Sürekli kendini yenileyen PTT AŞ, yenilikçi projeler ile geçmiş ile günümüz arasında büyük bir fark ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda PTT AŞ’nin projeleri ile ilgilenmiş, İzmir’de katıldığı bir tören öncesi PTT AŞ yetkilileri ile birlikte Şirketin yerli ve milli ürünü Kargomat 7/24’ü test ederek yapılan hizmet hakkında bilgiler almıştı.

PTT AŞ, Türkiye Yüzyılı hedeflerinden biri olan ortak geleceğimizi koruma doğrultusunda “Sürdürülebilirliğin Yüzyılı” için adımlar atmış, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) projesi ile kâğıt kullanımının azalmasına katkı sağlamıştır.

Kapsayıcı ve küresel büyüme doğrultusunda “Kalkınmanın Yüzyılı” için de adımlar atan PTT AŞ, iştirakleri PttAVM ile ülkemizde üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatını sağlayarak üretimi destekliyor aynı zamanda PTT Teknoloji projesi olan TRota ile de ulaşımın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi için iş birlikleri sağlıyor.

PTT AŞ, dünyada en önemli sorunlardan birisi olan doğanın kirletilmesi ve enerji israfı konularında da yaptığı çalışmalar ile örnek oluyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet ederken tasarruf yapılmasını sağlayan projeler üreten PTT AŞ, araç filosunun yüzde 80’ini 2030 yılına kadar elektrikliye çevirmeyi planlayarak kullanılan elektrikli araçlar ile karbon salınımının azalmasını ve doğal güzelliklerin ve çevrenin korunmasını hedefliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 4. Olağanüstü Kongresi ve Strateji Zirvesi’nde alınan posta ve kargo kutularında doğaya zararsız, geri dönüşüme uygun ve sıfır atığı destekleyecek malzemelerin kullanılması kararını onaylayan posta teşkilatlarından birisi olan PTT AŞ, Türkiye’nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır karbon hedefine ulaşmasına faaliyetleri ile yardımcı oluyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bakanlık himayesinde bulunan PTT AŞ’nin projeleri ile yakından ilgileniyor. Bakan Uraloğlu, bakanlığa bağlı kuruluşların faaliyetlerini sürdürdükleri alanlarda sundukları hizmetleri ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda sürdürülen faaliyetlerin Ülkemizin çevre konusundaki hassasiyetine uygun yürütülmesine özen gösteriyor.

Bu bağlamda Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2002 yılında yazılan ve 29 Ekim 2023’te adreslerine gönderilecek 40 bin mektubun yer aldığı “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası” ve ülkemizin 81 ilinde toplu taşımada ve daha birçok yerde kullanılması planlanan Türkiye Kart projesi gibi hizmetlerde de süreci yakından takip ederek çalışmaların verimli bir şekilde ilerlemesine destek oldu.

PTT AŞ’nin 183. kuruluş yıl dönümü kapsamında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “PTT’mizin geçmişte elde ettiği başarıları ile geleceğini şekillendirirken iletişim ve haberleşme alanlarında sunduğu hizmetleri ile vatandaşlarımıza karşı sorumluluğunun ne kadar büyük ve önemli olduğunun farkındayız. Bundan dolayı geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmadan, PTT Ailemizin bugünkü başarısı ve itibarı mümkün olmazdı” ifadelerini kullandı.

183. yılını kutlayan PTT AŞ güncel olarak etkili çözümler üretip vatandaşlara en uygun çözümü sunmaya çalışırken Millî Mücadele dönemi, doğal afetler ve salgın dönemleri gibi ülkemizin yaşadığı tüm zor dönemlerde milletimizin yanında olmayı sürdürüyor.

Ülkemizin tarihindeki en zor dönemlerinden birisi olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası PTT AŞ üzerine düşeni yapmış, deprem bölgesine yardım faaliyetlerinin kolayca ulaşması için lojistik hizmetlerini kesintisiz olarak devam ettirmiş ve orada yaşayan vatandaşlarımız için mobil PTT araçları göndererek bankacılık işlemlerinin aksamadan devam etmesi için çalışmıştı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Şirketin kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde iki asra yaklaşan tecrübemiz ışığında yurt içinde ve yurt dışında sunduğumuz hizmetlerimizle büyük başarılara imza atıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz; her koşulda ülkemizin çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmek, hizmetlerimizi her zaman milletimizin önceliklerine göre yürütmek ve onların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaktır” şeklinde konuştu.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten konuşmasını, “Destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT Ailemizin 183. yılını kutluyor, memlekete hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yenilikçi çözümleri ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz” sözleriyle sonlandırdı. (Haber Merkezi)