Gazze’ye acil heyet gönderilmelidir

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Türkiye’nin artık daha ciddi kararlar alması gerektiğini belirten Aydoğmuş, “Türkiye masum canlar için acil koduyla dünya ya çağrı yapmalı devreye girmeli, acil Gazze’ye bir heyet gönderilerek kararlılık sergilenmelidir” dedi.

İsrail’in bir kez daha Gazze’de sivilleri hedef almasına tepki Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’dan geldi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletlerine tepki gösteren Aydoğmuş, yaşanan katliama sessiz kalınmasını eleştirdi.

İsrail terör devletinin yaptığının savaş olmadığını bunun katliam olduğunu aktaran Başkan Aydoğmuş, “ Bu bir vahşet, gözü dönmüşlüktür. İsrail korkak cesaretiyle masumlara saldırmaya devam ederken, bizler sadece kınamakla zaman geçiremeyiz. İsrail ikinci kez sivilleri hedef aldı ve hastane saldırısı sonrası da şimdide pazar yerini vurdu. İsrail Dünya’yı hiçe sayarak ABD’den aldığı cesaretle dünyaya meydan okudu ve önce Gazze de hastaneyi vurdu. Doktoru, hastaları bombalayarak terörist olduğunu gösterdi. Şimdi de pazar yerinde sivilleri hedef alması gözü dönmüş teröristtin daha çok masum canı öldüreceğini göstermektedir. Türkiye hala neden susuyor, Hükümet neden ciddi kararlar almıyor. Neden İsrail’e tepki göstermiyor. Geçen hafta Saadet-Gelecek grubu olarak Gazze’ye bir heyet gönderelim diye meclise önerge verdik ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak ABD’nin İsrail teröristini ziyareti sonrası bu heyette Gazze’ye gitmesi İsrail’in cesaretini kıra bilirdi ve Gazze’ye bir heyet göndersek bizde kararlı olduğumuzu dünyaya gösterirdik” dedi.

MÜSLÜMANLAR GAZZE’YE AKIN ETMELİ

Filistin topraklarının Müslümanlar için kutsal olduğunu ve bu yüzden de Müslümanların oraya akın etmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğmuş, “Filistin Müslümanlar için kutsal bölgeyse, kutsal olan bu bölgeyi Yahudi teröristlere karşı savunmak sadece Filistinli Müslümana düşmez. Tüm Müslüman coğrafyası meydan da kınamak yerine Filistine akın etmeli. Bu terörist saldırılar meclis kürsüsünden kınamakla durmaz. Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna devlet başkanı Zelenski’yi savaşın ortasında ziyaret ederek tribüne oynayanlar Filistinli Müslümanlar katledilirken neden sessiz duruyor. Neden çıkıp dünya ya haykırmıyor. Türkiye artık daha ciddi kararlar almalıdır. Türkiye masum canlar için acil koduyla Dünya’ya çağrı yapmalı devreye girmeli, acil Gazze'ye bir heyet gönderilerek kararlılık sergilenmelidir” diye konuştu. (Haber Merkezi)