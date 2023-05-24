Kentpark Kapalı Fuar alanında düzenlenen açılış törenine AK Parti Milletvekili Abdülkadir Akgül, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOGG YER ALDI

Fuarda düğün, çeyiz, gelinlik, damatlık, mobilya, ev tekstili, beyaz eşya, züccaciye, davetiye, düğün salonları, fotoğrafçılar, yapı ve dekorasyon ile alakalı firmalar yer alacak. Fuarda bu sene farklılık olarak milli araç TOGG yer aldı.

1’ncisinde 72, 2’incisinde 126 katılımcı olan fuarın 3’üncüsünde ise 139 firma katılım sağladı.

Doluluk oranının bu sene çok daha fazla olduğu ifade eden Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat, hem Yozgatlı firmalara destek veriliyor hem de ziyaretçilere çeşitli ve uygun fiyatlı ürün imkânı sunuluyor. Yozgatlı vatandaşlar aradıkları ürünleri fuarda bulup uygun fiyatlardan yararlanacaklar.

“YOZGATLILARIN BEĞENİLERİNE SUNULACAK”

Fuar açılışı sonrasında açıklamada bulunan Tokat, “Evlilik fuarımızın üçüncü kez açtık. 3 yıldır gün geçtikçe fuarımız gelişiyor. Şuan itibariyle 139 firma var. Düğün, çeyiz, gelinlik, damatlık, mobilya, ev tekstili, beyaz eşya, zücaciye, davetiye, düğün salonları, fotoğrafçılar, yapı ve dekorasyon ile alakalı firmalar yer alıyor. 450’nin üzerinde ise katılımcı marka var. Çevre illerden de katılımcılarımız bulunuyor. Fuarımız her geçen gün canlanıyor. Fuarımızda ziyaretçilerimizin görmesi için milli gururumuz TOGG, fuar alanımızda yer aldı. Yozgatlı vatandaşlarımız TOGG’u çok merak ediyordu. Bununla alakalı girişimlerde bulunduk. Cemil Çiçek Bey’in destekleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu bizleri kırmadı. Direk TOGG yetkilileri ile irtibata geçerek fuarımıza göndermesini sağladı. Cumartesi akşamına kadar TOGG, Yozgatlıların beğenilerine sunulacak. Bütün Yozgatlılarımız TOGG’u görebilirler. Çevre illerde bunun sayesinde ziyaretçilerimiz geldi. Fuarımız şuanda canlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu. Zekiye Doğan/Alpaslan Demir