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Türkiye'nin ünlü turistik rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, seyahat severlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve sefer detayları:

Kış aylarında Doğu Ekspresi biletlerinin bulunması oldukça zorlaşırken, şimdi turistik seferlerle daha fazla seçenek sunuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte merak edilen soruların cevapları:

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları aşağıdaki gibi belirlendi:

Düşük dönem oda ücreti: 6 bin Türk Lirası

Normal dönem oda ücreti: 8 bin Türk Lirası

Yüksek dönem oda ücreti: 12 bin 500 Türk Lirası

Bakan Uraloğlu, fiyatlar hakkında şu açıklamayı yaptı: "Düşük dönem oda ücreti 6 bin TL, normal dönem oda ücreti 8 bin TL ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bireysel yolculuklar için oda ücreti en düşük fiyatı temsil ediyor. Her bir odada en fazla iki yolcu seyahat edebilirken, 0-6 yaş arasındaki en fazla iki çocuğun seyahati ücretsiz olarak sağlanacak."

SEYAHAT DETAYLARI:

Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında seyahat edeceğini unutmayın. Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara yönü kalkış saati ise 22.20 olarak planlandı. Ankara-Kars yönünde seyahatiniz sırasında Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakika duraklama yaparak 30 saatlik bir yolculuk sizi bekliyor. Kars-Ankara yönünde ise İliç ve Divriği'de 180'şer dakika, Sivas'ta ise 230 dakika durarak 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi, 2019'dan bu yana toplam 66,258 yolcuyu ağırladı.