Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileyicileri ve satıcılarında hareketlilik başlarken, kimi vatandaş kurbana acı çektirmemek için yeni bıçak almayı tercih ederken kimi vatandaşta bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Ancak Yozgat'ta hazırlıklarını tamamlayan bıçakçıların işleri bu yıl istedikleri gibi gitmiyor.

Geçen yıla oranla Yozgat'ta bu yıl kurban fiyatlarının yüksek olması ve bağış oranlarının artması bıçakçı esnafının iş yoğunluğunu da etkiledi. Esnaf bu yıl iş yoğunluğunun geçen yıla oranla yarı yarıya azaldığını belirtti.

Dededen kalma mesleğini Tol Çarşı'da sürdüren Abdullah Nurdoğdu, Kurban Bayramı için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Geçen yıla oranla hem bıçak satışı hem de bileyleme işinde düşüş yaşandığını ifade eden Nurdoğdu, “Vatandaşın alım gücü düşük, kurbanını almayanın aklına bıçak almakta düşmüyor. Vatandaş bu yıl bağışlara da çok fazla yöneldi, o yüzden geçen seneki yoğunluk yok. Bizim son 3 günümüz yoğun olur” dedi.

Bıçak bileylemesini ehil olan kişilere yaptırmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Nurdoğdu, “Sokaklar şu an bıçakçı doldu, onların hiçbiri kendi işi değil, herkesin ayrı bir işi var ve ek olarak bıçak bileleme işini yapıyor. Onun için işi ehil olan kişilere yaptırmaları gerekiyor. Bir de bıçağın keskin olması çok önemli kurbana eziyet vermemek gerekiyor. Bıçakları 30 liradan bileyliyoruz, nacakların da fiyatı 50 liradan başlıyor büyüklüğüne göre değişiyor” şeklinde konuştu.

Sokakta işi bilmeyen kimselere bıçak biletlemenin doğru olmayacağını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Güler ise, “Kurbana eziyet vermemek için bıçak biletme işini bıçakçılarda ehil olan ustalara veriyoruz. Yıllardır buraya geliyorum, herkese de burayı tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.