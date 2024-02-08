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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak açıkladı. Fitrenin belirlenmesiyle birlikte fitre nedir? Fitre nasıl belirlenir? Fitre kimlere verilir? soruları merak ediliyor...

FİTRE NEDİR?

Fitre, İslam dininde Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanların, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi insanlara verdikleri mali yardımdır. Fitre, zekat gibi İslami bir ibadetin parçası olup, Müslümanların sosyal adaleti sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yerine getirdikleri bir sorumluluktur. Fitre vermek, her mükellef Müslüman üzerine farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü güneş doğmadan önce yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

FİTRE NASIL BELİRLENİR?

Fitrenin miktarı, İslam alimleri tarafından belirlenen ve her yıl farklılık gösterebilen bir değer üzerinden hesaplanır. Genel olarak fitre miktarının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacı dikkate alınır. Bu miktar, çeşitli İslami kaynaklarda bir "sa'" (yaklaşık 2,5 - 3 kg) gıdanın maliyeti olarak ifade edilir ve genellikle buğday, arpa, hurma gibi temel gıda maddelerinin piyasa değeri üzerinden hesaplanır.

Fitre miktarının belirlenmesinde, ülkelerin ekonomik durumu, bölgesel fiyat farklılıkları ve temel gıda maddelerinin maliyetleri gibi faktörler dikkate alınır. Bu sebeple fitre miktarı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içindeki farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, zekatta olduğu gibi öncelikle fakir ve muhtaç kişilere verilir. İslam dininde fitrenin dağıtılmasında öncelik sırası; fakirler, muhtaçlar, borçlular ve yolda kalmış yolcular olarak belirlenmiştir. Fitrenin amacı, toplum içindeki zenginlik farklılıklarını azaltmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır