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Bursa Devlet Tiyatrosu, sahne sanatlarının heyecan verici dünyasını Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'nda canlı bir performansla buluşturuyor. “Tarla Kuşuydu Juliet” isimli oyun, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 20:00'de seyircilerle buluşacak. Bu eşsiz tiyatro deneyimini kaçırmamak için biletler, Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

"TARLA KUŞUYDU JULİET"

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in unutulmaz aşkını merkezine alıyor. Ancak bu kez, efsanevi aşıkların hikayesi Ephraim Kishon'un mizah dolu kurgusuyla farklı bir boyuta taşınıyor. Romeo ve Juliet, 30 yıllık bir evliliğin ardından karşımıza çıkıyor. Kızlarıyla birlikte, büyük aşklarına tanıklık eden insanlar ve hatta mezarından çıkagelen Shakespeare'le dolu dolu bir hayat sürüyorlar.

BİLETLER HAKKINDA BİLGİ

Tiyatro tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olan "Tarla Kuşuydu Juliet" oyununun biletleri, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde satışa sunulacak. Seyirciler, bu muhteşem oyunun büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir gece geçirmek için biletlerini önceden temin edebilirler.

Bu olağanüstü tiyatro deneyimini yaşamak ve Romeo ve Juliet'in unutulmaz aşkının yeni bir yorumunu keşfetmek için 16 Şubat'ta Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'na gelmeyi unutmayın!