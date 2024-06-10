İş Bankası, bünyesinde farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, personel alımları hangi kadrolarda yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMLARI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

İş Bankası tarafından yayınlanan duyuruya göre, personel alımları aşağıdaki meslek gruplarında yapılacak:

Elektrik Mühendisi – Makine Mühendisi:

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden en geç 30.06.2022 itibarıyla mezun olmak.

İyi derecede ofis programlarını ve AutoCAD programını kullanabilmek.

K.K.T.C. Avukat:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Hukuk Fakültesi mezunu olmak (10.06.2023 tarihi ve öncesi).

Avukatlık ruhsatına sahip olmak ve K.K.T.C. Barosu’na kayıtlı olmak.

10.06.2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (10 Haziran 1994 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir).

Adana İnşaat Teknikeri/Teknisyeni:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yüksekokulların ya da meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen Yapı Denetimi, İnşaat Teknolojisi Bölümleri, İnşaat Teknikerliği/Teknisyenliği Bölümü) olmak.

En az 2 yıl tecrübeli olmak.

Autocad ve MS Office programlarını kullanabilmek, proje okuyabilmek.

Siber Güvenlik Uzmanı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen Mühendislik, İstatistik, Aktüerya, Ekonometri, Matematik, Bilişim ve Enformatik alanlarındaki bölümlerinden mezun olmak.

Bilgi güvenliği, veri güvenliği, siber istihbarat, siber tehdit avı, sızma testleri ve zafiyet tespiti gibi alanlarda en az 3 yıl deneyimli olmak (31.12.2021 ve öncesi mezun olanlar dikkate alınacaktır).

PERSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILABİLİR?

İş Bankası bünyesine katılarak istihdam sağlamak isteyen adaylar, başvurularını ilan detaylarında belirtilen tarihe kadar İş Bankası İnsan Kaynakları web sitesi üzerinden yapabilirler. Ayrıca, personel alımlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgilere aynı link üzerinden ulaşabilirsiniz.