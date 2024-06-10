Enerji maliyetlerine karşı dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni destek programı hayata geçiriliyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz tüketimi olan üst gelir grubu daha fazla öderken, ihtiyaç sahibi hanelerin faturaları düşürülecek.

YENİ DESTEK SİSTEMİ

Hükümet, enerji desteklerinde tüm kesimlerin yerine dar gelirli vatandaşlara odaklanan bir sisteme geçiş yapıyor. Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası uygulanan destek kapsamında, 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki doğalgaz faturalarının tamamı ve sonraki 11 ay boyunca 25 metreküpe kadar olan doğalgaz harcamaları devlet tarafından karşılanmıştı. Bu süreçte yaklaşık 6 milyar metreküp gaz ücretsiz sağlanarak, 82 milyar TL'lik bir destek sağlanmıştı.

SOSYAL TARİFE DÜZENLEMESİ

Yeni dönemde, dar gelirlilere sağlanan enerji destekleri çeşitli yeniliklerle devam ediyor. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, elektrik ve doğalgazda yüzde 50’lik sübvansiyon dar gelirli kesimler için genişletilecek. Geliri yüksek kesimler ise destek kapsamından çıkarılacak.

FATURALANDIRMADA YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeyle birlikte, asgari ücretli vatandaşların ödediği enerji faturaları ile yüksek enerji tüketimi olan yazlık konutların faturaları arasında fark oluşturulacak. Maliyet bazlı ücretlendirme esas alınarak, enerjide kademeli tarifedeki sınır miktarlarının değiştirilmesi ve destekten yararlanan hane sayısının artırılması hedefleniyor. Doğalgazda da benzer bir mekanizma ile ihtiyaç sahibi hanelerin kapsamı genişletilecek.

HEDEF: ADİL ENERJİ DESTEĞİ

Bu yeni düzenleme ile enerji maliyetlerinin otomatik olarak tüm kesimlere yansıtılması yerine, düşük gelirli hanelere odaklanan sübvansiyon modeli, yüksek gelir grubu tarafından karşılanacak. Böylece, enerji faturalarında adil bir dağılım sağlanması amaçlanıyor.