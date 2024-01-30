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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edeceğini kaydetti.