Türk yazar ve psikolog Azra Kohen, son dönemde Filistin'e ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Bu olayın ardından, pek çok kişi Kohen'in yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, Azra Kohen'in özgeçmişi...

Akilah Azra Sarızeybek Kohen, 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde başlayan Kohen, daha sonra Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nde Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi alanında eğitimine devam etti.

Liverpool Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri dalında uzmanlık yapan Kohen, İtalyanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde kullanabilmektedir.

Asıl adı Azra Sarızeybek olan yazar, Akilah ismini mahlas olarak tercih etmektedir. 2001 yılında Sadok Kohen ile gerçekleştirdiği evlilik sonrasında "Kohen" soyadını alan yazarın, 2009 yılında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.