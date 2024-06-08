Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşecek. Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, başkanlık koltuğu için yarışacaklar. İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili önemli detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günlerinde gerçekleşecek. Oy kullanma işlemi, toplantının ikinci gününde başlayacak ve saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak üyelerin, en geç saat 17.00'de sandık başında olmaları gerekmektedir.

Genel kurula, 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Seçimin ilk gününde, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem için ayrı ayrı ibra edilmesi konusu görüşülecek. Ayrıca, 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemdeki diğer maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de, 20 yıl boyunca görev yapmış ve başkanlık için yeniden aday olan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu. Diğer başkan adayı ise mevcut başkan Ali Koç oldu.