Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Baki'nin yaşamı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

SELAHATTİN BAKİ KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde doğmuştur. Şu anda 49 yaşında olan Baki, genç yaşlardan itibaren iş dünyasında ve futbol yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir.

SELAHATTİN BAKİ'NİN EĞİTİM VE İŞ HAYATI

Baki, işletme eğitimini ABD'de Mt. Ida College'da tamamladı. İş hayatına 2002-2005 yılları arasında deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume'de çalışarak başladı. Kariyerinde önemli bir adım olarak, 2007 yılından itibaren Suudi Prens Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanı olarak Private Office of HRH Prince'de görev yapmaya başladı.

2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects şirketinde pazarlama departmanında çalıştı ve 2013 yılına kadar Premier Kağıt Dönüşüm şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlendi.

FUTBOL YÖNETİMİNDEKİ KARİYERİ

Selahattin Baki'nin futbol yönetimindeki kariyeri de oldukça dikkat çekici. 2013-2017 yılları arasında İngiliz futbol kulübü Sheffield United'da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve 2017-2018 yıllarında aynı kulüpte Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

9 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol şube sorumluluğuna getirilen Selahattin Baki, bu görevde de önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Selahattin Baki, iş dünyasındaki geniş deneyimi ve futbol yönetimindeki aktif rolü ile dikkat çeken bir isim. Fenerbahçe'deki görev süresince yaptığı açıklamalar ve icraatlar, spor kamuoyunda sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Baki'nin kariyeri, gelecekte de ilgiyle izlenmeye devam edecek gibi görünüyor.