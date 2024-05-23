Nisan ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir zayıflama kaydedildiğini belirten TCMB, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla bir yavaşlama işaret ettiğini vurguladı. Açıklamada, tüketim malı ithalatının nisan ayında arttığı ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı ifade edildi. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu belirtildi.

PARASAL SIKILAŞTIRMANIN ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

TCMB, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ettiğini belirtti. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar verdi. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineleyen TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini açıkladı.

PARA POLİTİKASINDA KARARLILIK VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

TCMB, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasının sonlandırıldığını duyurdu. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımların atılacağı belirtildi. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edileceği ifade edildi.

ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ %5

TCMB, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini açıkladı. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı.

ÖNGÖRÜLEBİLİR VE VERİ ODAKLI POLİTİKA

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağını belirtti. Bu doğrultuda, piyasa aktörlerinin beklentilerini yönetmeye devam edeceklerini ve ekonomik istikrarı korumak adına gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Bu kararın ardından piyasaların nasıl tepki vereceği ve TCMB'nin sıkı para politikası duruşunun ekonomiye etkileri merakla izlenmeye devam edecek.