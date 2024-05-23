Akdağmadeni’nde Kadıpınarı Tabiat Parkı çevre düzenleme çalışmalarının 2’nci etabı tamamlanıyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşların doğayla bütünleştiği ilçe merkezine yakın konumuyla özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanı olan Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Kadıpınarı Tabiat Parkı’nın daha kullanılabilir ve işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarının birinci etabını atıl durumda olan, çürük raporu verilen inşaat halinde kalarak tamamlanamayan görüntü kirliliği ve tehlike arz eden yapının yıkımı yaparak tamamlamıştık. Atıl binanın yıkımı ile ortaya çıkan alana vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahatlıkla zaman geçirebileceği kameriyelerimizi yerleştirdik. Kadıpınarı ana binası önünde bulunan kullanışsız olan teras kısmını baştan aşağı düzenleyerek ferah bir seyir terası düzenlemesi yaptık. Çalışmalarımızın 2’nci etabında ise ana bina ve piknik alanlarının çevre düzenlemesini yaparak devam ediyoruz. Kısa vadede hedefimiz Kadıpınarı restoran binasını aktif hale getirerek vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veren, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilecek bir mekanı halkımızın hizmetine sunmaktır” ifadelerini kullandı.