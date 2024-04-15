Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erdem Ay, yönetim kurulu üyeleri, yapılan seçimlerde meclis üyesi seçilen hemşerilerini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.

Genel Başkan Erdem Ay, yönetim kurulu üyeleri, Ümit Kıyıcı, Mustafa Aksoy, Doğan Şahbaz ve Mustafa Eranıl, Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Meclis üyeliğine seçilen Adem Pekyürek’i ve Milliyetçi Hareket Partisi Kartepe Meclis Üyesi seçilen Ahmet Güngörmez’i ziyaret ederek tebrik etti.

Federasyon olarak her daim Yozgat ve Yozgatlının yanında olduklarını belirten Genel Başkan Erdem Ay, “Federasyonumuz, Yozgatlıların birleşme noktasıdır. Biz gurbette ki Yozgatlıların her daim yanındayız. Artık temsil makamında da Yozgatlıları görmek bizleri mutlu etmektedir. Çeşitli partilerden seçilen hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.