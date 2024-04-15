Yozgat Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Açıkgöz, “Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur” dedi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada, “14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle, gözlerini kırpmadan vatanı için en değerli varlığını, canını feda eden kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Onların yüce fedakarlıkları, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü temel taşlarından biridir. Göklerde dalgalanan bayrağımız, şehitlerimizin bizlere emanetidir ve onların aziz hatıraları, daima milletimizin kalbinde yaşayacaktır. Onlar sayesinde, bugün hür ve bağımsız bir ülkede, başımız dik yürüyoruz. Ruhları şad olsun. Bağımsızlık, milletimiz için her zaman her şeyin üzerindedir. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada hürce yaşayabilmemiz, yine şehit ve gazilerimizin fedakârca verdikleri mücadele sonucundadır. Bu topraklar dün Malazgirt’e, Çanakkale’de, Kurtuluş Mücadelesi ile memleketin dört bir tarafındaki isimsiz kahramanlara ev sahipliği yaparken; bugün de terör örgütü ve onun destekçilerine yurt içinde ve yurt dışında düşmana karşı, memleketini savunurken şehit olan vatan evlatlarına borçludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.