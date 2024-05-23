Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat’a gelecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediye Başkanlığı hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için Cumartesi günü Yozgat’a geliyor.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığından konu ile alakalı, “Cumartesi günü saat 11.30’da Fatih Erbakan Bey, Yozgat Belediye Başkanlığı hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktır. Devamında Sorgun Araplı Belediyesi ve Kadışehri Belediyesi ziyaretleri olacaktır” ifadelerine yer verildi.