İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oğlu olan Fatih Akşener, iş dünyasında önemli bir konuma sahiptir. İşte, Fatih Akşener'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

FATİH AKŞENER KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Fatih Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Tuncer Akşener'in oğludur. Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde başlayan Akşener, ardından Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını tamamladı.

KARİYER YOLCULUĞU

Mercedes-Benz Türk A.Ş.: Fatih Akşener, iş hayatına 2008 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de Ar-Ge Mühendisi olarak adım attı. Burada edindiği deneyimlerle teknoloji ve mühendislik alanında derinlemesine bilgi sahibi oldu.

Türk Telekom: 2012 yılında Türk Telekom'a geçen Akşener, burada Girişimcilik Programları Proje Yöneticisi olarak görev aldı. Bu pozisyonda, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulundu ve 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

KWORKS – Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi: 2015-2017 yılları arasında KWORKS'te Program Koordinatörü olarak çalışan Akşener, girişimcilik ekosistemine yönelik birçok önemli projede yer aldı ve girişimcilere destek sağladı.

GİRİŞİMCİLİK VE DANIŞMANLIK

2017 yılında kendi girişimini kuran Fatih Akşener, inovasyon ve girişimcilik alanında danışmanlık hizmetleri sunmaya başladı. Girişimcilere ve şirketlere inovasyon stratejileri geliştirmede yardımcı olan Akşener, iş dünyasında fark yaratmaya devam ediyor.