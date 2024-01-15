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Türkiye genelinde FAST ve EFT sistemlerinde meydana gelen sorunlar, vatandaşların endişe kaynağı haline geldi. Kullanıcılar, FAST ve EFT'nin çöktü mü, ne oldu sorularına yanıt arıyor. Para transfer işlemlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bankalardan para gönderilememesi, finansal konularda gündemde önemli bir yer tutuyor.

Türkiye genelinde yaşanan sorunlar, FAST ve EFT'yi kullanmaya çalışan vatandaşları etkiliyor. Bu konuda internet üzerinden yapılan araştırmalar, vatandaşların endişelerini ve sorularını yansıtıyor. Ancak şu an için bankalardan resmi bir açıklama gelmediği için, yaşanan sorunların kesin sebepleri netlik kazanmış değil.

Özellikle FAST ile para transferi yapmaya çalışan kullanıcılar, "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor. Ancak detaylı bir açıklama olmadığı için, ne kadar süre boyunca bu sorunun devam edeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.