Ekonomik kriz nedeniyle bankaların mevduat faiz oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Mayıs ayında zirve yapması beklenen faiz oranlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünenler için Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları'nı açıkladı. 1 aylık vadelerde faiz oranı yüzde 44,91'den yüzde 43,89'a gerilerken, 3 aya kadar olan vadede faiz yüzde 49,61'den yüzde 50,99'a çıktı. 6 aya kadar olan vadelerde faiz yüzde 49,09'dan yüzde 51,08'e yükselirken, 1 yıla kadar olan vadelerde ise faiz yüzde 42,46'dan yüzde 43,89'a çıktı.

Getirilerin enflasyonun altında kalması dikkat çekiyor. Mevduatı aylık vadeye yüzde 43,89'dan bağlayan bir kişi, 1 yıl boyunca faizin bu seviyede kalması durumunda anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte yüzde 53,90 oranında getiri sağlayabilir. Ancak, 12 aylık enflasyonun yüzde 64,86 olduğu ve Mayıs ayında yüzde 73'e çıkacağı beklentisi göz önüne alındığında, mevduatın getirisi enflasyonun altında kalmaktadır.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'e yükselterek likiditeyi çekmeye başlamış ve depo alım ihaleleri düzenlemiştir. Yüksek faiz nedeniyle yeni kredi verme zorluğu yaşayan bankalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen depo alım ihaleleri, mevduat faizlerindeki yüksek duruşu sürdürmeye yönelik çabaları göstermektedir.

100 bin lirayı anapara+faiz yenilemeli olarak yıl boyunca mevduata bağlaması durumunda, yüzde 43,89 oranındaki faizle kümülatif getiri yüzde 53,89'a ulaşır, bu da 53 bin 890 lira faiz getirisi sağlar. Ayrıca, 1 aylık vadede 100 bin liraya yüzde 43,89 oranında faizle 3474 lira gelir elde edilebilir.