Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Üreticilerden talep alınmaya başladı.

Çiftçilere devletten ve yerel yönetimler destek gelmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çiftçi sıkıntı yaşıyor. Devlet çiftçilerin üzerindeki yükü azaltmak için belirli destekler sağlıyor.

Öte yandan çiftçilere bir destekte belediyelerden geliyor. Yerel seçimin yaklaşmasıyla birlikte belediyeler kesenin ağzına açarken bu desteklerden çiftçilerde faydalanıyor.

Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

ÇİFTÇİLERİN GELİR DÜZEYİ ARTIRILMASI İÇİN DESTEK VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için belli kalemlerde destek sağlıyor.

Destekler arasında mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği proje kapsamında çiftçilere veriliyor.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Büyükşehir, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, “2024 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında, çiftçilere tohum ve katı organomineral taban gübresi desteği vereceğini açıkladı.

Destek kapsamında yüzde 50 hibeli destek için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

Ayrıca çiftçiye can suyu olan Tarımsa Destek Ödemeleri de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veriliyor. Şubat ayında tarımsal destek ödemeleri de çiftçilere yatırılmaya başladı.