Faaliyet alanı Kayseri, Sivas ve Yozgat olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ‘Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi’ ön başvuruları başladı. Başvurunun son başvuru tarihi 03 Mart 2024 Pazar günü olarak belirlendi.

ORAN tarafından yürütülen "Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training" projesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)’ kapsamında destekleniyor.

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Uçak Bakım Teknisyeni yetiştirilmesi hedeflenen proje ile 18–29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olmayan (işsiz ve eğitime devam etmeyen) NEET gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücüne katılımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-29 yaş arasındaki toplam 54 gence 5 farklı eğitim ve çeşitli finansal destekler verilecektir” ifadelerine yer verildi.