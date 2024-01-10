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Torba yasa kapsamında, 2000-2008 yılları arasında SGK'ya kaydı bulunanlara yönelik kademeli emeklilik imkanı getiriliyor. EYT düzenlemesi kapsamında, 3-5 milyon kişinin bu yeni düzenleme ile hak elde etmesi öngörülüyor. Uygulama, işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartını içermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 2000-2008 yılları arasında kaydı bulunan SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışan, uzun bir süredir bekledikleri kademeli emeklilik yasasının geleceği umudunu taşıyor. Torba yasa ile birlikte bu düzenleme yasalaşacak ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içerecek.

BEKLENEN 5 MİLYON KİŞİYİ AŞABİLİR

Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunmaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşması beklenmektedir.

İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KADEMELİ EMELİLİK

EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik isteyenler için de yeni bir uygulamayı içermektedir. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecekler. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunmaktadır ve bu yaş şartı işe giriş tarihi ile belirlenmektedir.

KADEMELİ EMELİLİK SİSTEMİ

Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu düzenleme onlar için devreye girecek. Onlar da EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak. 2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş, 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi" şeklinde konuştu.