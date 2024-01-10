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Koronavirüs dönemi, insanların hareketsiz yaşamaya alıştığı bir süreç olarak bilinirken, uzmanlar gün içinde düzenli olarak hareket etmenin sağlık üzerindeki önemini vurguluyor. Hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkan pek çok sağlık sorununa karşı en etkili çözümün, basit ve günlük bir aktivite olan yürüyüş olduğu belirtiliyor.

Teknolojik gelişmelerle birlikte günlük rutinlerdeki hareket azlığı, insanları oturarak geçirilen zamanın artmasına neden olurken, alışverişten yemek siparişine kadar birçok işlem oturduğumuz yerden hallediliyor. Bu durumun sağlık riskleriyle birlikte pek çok hastalığı beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Kalp ve damar hastalıkları, obezite, kas ve kemik problemleri, sindirim sistemi sorunları gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında hareketsiz yaşamın etkisi büyük.

Uzmanlar, günlük yaşantımızı olumlu yönde etkilemenin en basit yollarından birinin düzenli yürüyüş olduğunu belirtiyor. Günde en az 20-25 dakika yürüyüş yapmanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu vurgulanıyor. Özellikle koronavirüsle birlikte artan kalp-damar hastalıklarına karşı etkili bir koruma sağlayan yürüyüş, kan basıncını düşürerek sağlığı destekliyor.

Ayrıca, yürüyüşün kas gücünü artırarak dayanıklılığı artırdığı, kemik sağlığını, vücut dengesini, sindirim sistemi ve eklem sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Obeziteyle mücadelede de en temel çözüm olarak gösterilen yürüyüş, yetişkinler için günde en az 20-25 dakika gerçekleştirildiğinde kilo kontrolüne ve kilo verme sürecine katkı sağlıyor. Haftada 150 dakika yürüyüş yapmanın kilo kontrolü yanı sıra kaygı bozukluklarına da olumlu etkisi olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor.