Başkan Evcimen “Sanayi toplumuyla birlikte hayata geçen refah devleti uygulamalarından en önemlisi olan sosyal güvenlik hakkı günümüzde en temel insan hakkı olmanın yanı sıra Anayasal bir haktır” dedi.

Evcimen yaptığı açıklamada; “İşlevi ve etkinliği açısından tutarlı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi, güçlü bir toplumsal dayanışma ve güçlü bir gelişme potansiyelini oluşturacak en önemli unsurların başında gelmektedir. Bir toplumun mutlu ve huzurlu olmasının temel ölçütü, sosyal güvenlik sisteminin düzeyiyle doğru orantılıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle en büyük gelişme ve başarı gösteren kurumların başında yer almaktadır. Sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi, toplumda ortak bir bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak, vatandaşların yeni yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek için her yıl kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin başarılı geçmesini diler SGK çalışanlarını çalışmalarından ötürü kutlarım” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir