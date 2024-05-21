Türkiye'de bir yılı aşkın süredir uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı, Temmuz ayında sona eriyor. Peki, bu sınırlamanın kalkmasıyla yeni kira belirleme işlemi nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda net açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR

Bir yılı aşkın süredir Türkiye'de uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı, ev sahipleri ve kiracılar arasında sıkça tartışılan bir konu oldu. Bu uygulama, bazı sorunları çözerken, yeni tartışmalara da yol açtı.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, kirada yüzde 25 zam sınırının Temmuz'dan sonra devam edip etmeyeceği soruldu. Bakan Şimşek, bu soruya net bir yanıt vererek, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek," dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENECEK?

Normal şartlarda kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenir. Ancak konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, iş yerleri için geçerli değildi. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı da belirlendi. TÜİK verilerine göre, 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 59,64 olarak açıklandı. Böylece kira artışları için tavan zam oranı yüzde 59,64 oldu.

ZORUNLU ARABULUCULUK İLE ON BİNLERCE DOSYA ÇÖZÜLDÜ

1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk sistemi, ev sahibi-kiracı, işçi-işveren gibi birçok uyuşmazlığı mahkemeye başvurmadan çözüme kavuşturdu. Arabuluculukta anlaşma oranları önemli bir seviyeye ulaştı. Bu 8 aylık süreçte 85 bin 500 anlaşma sağlandı.

Bu gelişmeler, kira artışlarının ve ev sahibi-kiracı ilişkilerinin yeniden şekilleneceği bir döneme işaret ediyor. Kira zam sınırının kalkmasıyla birlikte, yeni düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ve piyasanın nasıl etkileneceği yakından takip edilecek.