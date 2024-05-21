Sağlıkta devrim niteliğinde bir yenilikle, vatandaşların hastaneye gitmesine gerek kalmadan muayene olabilecekleri bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene hizmeti sunulacak.

22 Mayıs itibariyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde uzaktan muayene dönemi resmen başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzaktan muayene ücretlerini karşılayacak.

RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınması gerekecek. Her hastanede, günlük bir adet uzaktan muayene yapılabilecek ve SGK, aynı hasta için aynı gün içinde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

UZMAN DOKTORLAR MUAYENE EDECEK

Uzaktan muayeneleri uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, acil servis başvuruları hariç, aynı uzmanlık dalı için aynı hastanede on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

E-REÇETE VE E-RAPOR DÜZENLENECEK

Doktorlar, uzaktan muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecekler. Bu reçeteler, SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek. Ayrıca, doktorlar hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

HANGİ HASTANELERDE OLACAK?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarında sunulacak. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinden (tıp merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşurken, üçüncü basamak hastaneler eğitim ve araştırma hastanelerini içeriyor. Tüm şehir hastaneleri de üçüncü basamakta yer alıyor.

GEREKLİ DURUMLARDA HASTANEYE GİDİLECEK

Uzaktan sağlık hizmeti, sadece gerekli bilişim teknolojisi altyapısına sahip ve bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek. Doktor, gerektiğinde hastaların yüz yüze muayene için hastaneye gitmesini önerebilecek. Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlarla hastaların sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.

GEÇMİŞTE DE KULLANILDI

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliyordu. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımlamış ve Şubat 2022’de "Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girmişti. SGK ise geçtiğimiz ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.