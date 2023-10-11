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Teknik Saat ve Gümüş sahibi İlhan Kadıoğlu, “35 yıllık bu meslekte uğraştığını belirterek, Vatandaşlar eski kullandıkları saatleri tamir ettirip kullanmayı tercih ediyorlar” dedi.

Mesleğinin severek yaptığını ifade eden Kadıoğlu, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Kadıoğlu yaptığı açıklamada, saat fiyatlarının artması dolayısıyla işlerde geçmiş yıllara oranla çok düşüş yaşanıyor. Vatandaşlar yeni saat almak yerine eski kullandıkları saatleri tamir ettirip kullanmaya devam ediyor. Tamirat içerisinde genelde kordon, pil ve genel bakım işlerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"GARANTİ BELGESİ VE SERVİSİ OLMASI ÖNEMLİ"

Saat seçerken dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Kadıoğlu, "Piyasada çok çeşitli saatler var. Saat alırken garanti belgesi olan ve servisi olması önemli. Vatandaş bildiği ve güvendiği saatçilerden alışveriş yapsınlar" dedi. (Alpaslan Demir)