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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Perakende Satış Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9 azaldı.



PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 87,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 98,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 58,5 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 13 arttı.