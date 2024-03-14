Eşler arasında telefon gizliliği konusunda Yargıtay'dan önemli karar. Detaylar haberimizde:

Eşler arasındaki telefon gizliliği meselesi son dönemde giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

Ancak, bir eşin diğerinin telefonunu habersizce karıştırması ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Konuyla ilgili uzmanlar, bu durumda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kamu Son Haber’den muhabir Canan İspir’in haberine göre ünlü avukat Oğuz Yavuz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Eşlerden biri diğerinin telefonunu izinsiz olarak karıştırıyor. Ancak, konuşma kayıtları, mesajlar ve sosyal medya yazışmaları gibi telefon içeriği, özel hayatın gizliliği kapsamında ve yasalarla korunmaktadır. 'Eşimle aramızda gizli saklı bir şey olamaz' düşüncesi bile bu gizliliği ihlal edebilir" dedi.

Yargıtay'ın TCK 134 kapsamındaki kararı da bu konuya açıklık getiriyor. Yavuz'a göre, "Eşler arasında gizlilik olamaz" gibi yaygın bir inanış bile özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir ve bu ihlal eden kişi 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası alabilir. Ayrıca, bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılması durumunda cezanın daha da ağırlaşabileceğini belirtiyor.

Yavuz, "Güven ve gizlilik, eşler arasındaki ilişkilerin temel unsurlarından biridir" diyerek, bazı istisna durumlarının olduğunu ancak bir telefona bakılması gerekiyorsa izin alınarak bakılmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı. Sonuç olarak, "Eşler arasındaki kişisel alanlara saygı göstermek önemlidir" şeklinde konuştu.