Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞEKERPINAR ECZANESİ

ŞEKERPINAR ECZANESİ

 İSTANBULLUOĞLU MAH SALİM BEY CAD.NO:55/A
 03542121710
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SEMA ECZANESİ

SEMA ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. NİDA TÜFEKÇİ CAD. NO:43/A
 03543141424
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

 YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2
 03546456040
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

Yozgatlılar göz sağlığınızı tehdit ediyor! Uzmanı uyardı Yozgatlılar göz sağlığınızı tehdit ediyor! Uzmanı uyardı
SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8
 03547724972
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SİBEL ECZANESİ

SİBEL ECZANESİ

 HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:98/D
 03544156611
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YALÇIN ECZANESİ

 YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52
 3545161643
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Kaynak: Haber Merkezi