AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı olup aynı zamanda da avukatlık görevini yerine getiren Yurtlu, Avukatlar gününü es geçmedi.

Meslektaşlarının gününü kutlayan Başkan Yurtlu, avukatlık görevinin 5’inci yılında olduğu bilgisini paylaştı.

“Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” yemini ile mesleğe başladığını kaydeden Başkan Yurtlu, 5 yıl hukuku üstün kılmak için savaştığını söyledi.

Başkan Yurtlu, “Hak ve adaletten yana olan meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum” dedi.

Yurtlu’nun açıklaması ise şu şekilde; “Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Yemini ile başladığım mesleğimde 5’inci yıl hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen ve hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Avukat meslektaşlarım, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirmektedir.”

Avukatlar günü hakkında bilgi de veren Yurtlu, “5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 günlük toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı. Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak belirlendi. İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu” ifadeleri kullandı. Haber Merkezi