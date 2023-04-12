Başkan Gökhan Eroğlu yaptığı açıklamada, Yurdumuzun dört bir yanında sağlık kurum ve kuruluşlarında fedakarca görev yapan tüm sağlık teknikeri ve teknisyenleri arkadaşlarımızın 11 Nisan Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenleri Gününü kutlarım dedi.

Eroğlu; “Bu anlamlı günler umut ederiz ki Döner sermayelerin arttırılması, emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payı verilmesi gibi sağlık çalışanlarının temel beklentilerinin bir an önce karşılanmasını için adımların atıldığı tarihler olarak kayda geçer. Sağlık Teknisyenleri ve Teknikeri arkadaşlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkların sorunların çözülmesi ve taleplerinin yerine getirilmesini temenni ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi