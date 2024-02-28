Yozgat’ta şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erken çiçek açan badem ağaçları, muhtemel bir don riski nedeniyle üreticiyi endişelendiriyor.



Yozgat’ta bahardan kalma günlerin yaşandığı şubat ayında, badem ağaçlarının çiçek açması üreticiyi endişelendirmeye başladı. Normalde mart ayının sonlarına doğru çiçek açması beklenilen badem ağaçlarının çiçek açması üreticileri tedirgin etti.

Üreticiler ise muhtemel bir don olayı sonrasında badem çiçeklerinin kuruyup döküleceği ve ürün vermeyeceği korkusu yaşadıklarını ifade etti.



Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ömer Durak, “Şubat ayının sonunda maalesef badem ağaçları çiçek açtı ve şu an yalancı baharı yaşıyor. Ağaçların çiçek açmaması gerekiyordu ama sıcak hava şartları nedeniyle çiçek açtı.

Bu durum üretimi büyük bir ihtimalle etkileyecek badem ağaçlarının dona yakalanma ihtimali var, ürün alamayabiliriz. En azından badem ağaçları mart sonlarına doğru çiçek açması gerekiyordu, endişeliyiz” dedi.