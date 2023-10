Sorgun’un Erkekli köyünden Kamil çavuş, beş yıl askerlik yapmış, Kurtuluş Savaşı’nda İsmet İnönü’yle aynı cephede düşmana kurşun sallamıştı. Eskişehir bölgesinde İsmet İnönü yaralanınca sırtına alıp revire götürmüştü.

Altmışlı yıllara kadar eli ayağı tutan gazimiz muhannete muhtaç olmadan yaşamış, çoluk çocuğunun rızkını helalinden kazanmıştı.

Altmışlı yaşlarda geçim sıkıntısı çekmeye başlayınca köyündeki bazı ileri gelenler; “Kamil Çavuş sen gazisin, onca yıl askerlik yapmış, cephe tozu yutmuş insansın. Neden Ankara’ya gidip de maaş için müracaatta bulunmuyorsun? Hem bir de İsmet Paşa’yı sırtında taşımışsın. O seni mutlaka tanır. Git, bir görüş.” derler.

Kamil Çavuş’un aklına yatmış olacak ki borç harç para bulur ve Başbakanlığın kapısını çalar. Görevliler kesinlikle görüşemezsin diyerek yaşlı adamı başlarından savmaya çalışırlar. Borç para bularak geldiği Ankara’dan eli boş dönmemek için yalvarır yakarır.

“İsmet Paşa, Eskişehir Muharebesi’nde yaralandı. Ben sırtımda revire götürdüm. Oğlum, bunu söyleyin o beni tanır.” der.

Görevlilerden biri Başbakanlık özel kalemine durumu anlatır.

O da İsmet Paşa’ya aktarır. İsmet Paşa “Çağırın gelsin.” diyerek

kabul eder.

Kamil Çavuş, şapkası elinde İsmet Paşa’nın karşısında boynu bükük bir vaziyette dikilir.

İsmet Paşa, ha bire önündeki kağıda bir şeyler yazmakla meşguldür. Kamil Çavuş’un yüzüne bile bakmaz.

Kamil Çavuş; “Paşam beni tanıdınız mı?” der.

İsmet Paşa, bir ara başını kaldırıp, yanı başında dikilen adamın yüzüne bir bakar ve yazmaya devam eder.

Kamil Çavuş “Paşa, Eskişehir cephesinde vurulduğunuzda sizi sırtımda revire kadar ben taşımıştım.” der.

İsmet Paşa, kaybedecek vakti olmadığından hemen konuya girer; “Peki ne istiyorsun benden?” der.

Kamil Çavuş “Paşam, bana ya bir iş verin ya da maaş.” der.

İsmet İnönü elindeki kalemi kağıdın üzerine bırakır, adamcağızın yüzüne manalı manalı baktıktan sonra; “Bu yaşta sana ne iş vereceğim? Nereden baksan altmış beş yaşındasın.” deyince, Kamil Çavuş hemen cevabı yapıştırır: “Paşam, siz yetmiş yaşında koca ülkeyi yönetiyorsunuz da benim ne iş yapacağımı mı soruyorsunuz!” diyerek odayı terk eder.

Bir Esirin Merakı

Fakıbeyli Hüthüt Ahmet

Fakıbeyli köyünden Hüthüt Ahmet diye bilinen gazimiz Ruslara esir düşmüş, uzun yıllar Rusların esir kampında kalmıştı. Bir gün köydeki bir arkadaşına mektup yazar ve yollar.

Mektubun gidip gitmeyeceğinden emin olmadığı için arkadaşına hitaben; “Sülük, Allah’ını seversen şu bizim köyün yunaklığına bir git ve oradaki kadınlar ne konuşuyor, konuştukları şeyleri aynen bana yaz.” der.

Ahmet’in mektubu muhatabına ulaşır, arkadaşının isteğini yerine getirmek için köyün altında akan dere kenarına iner, kendini kadınlara göstermeden kulak kabartır. Kadınlar; “Yakında esirleri bırakacaklarmış.” diyerek cepheden dönmeyen askerleri dillerine dolamışlardır.

Arkadaşı Hüthüt Ahmet’e iade-i namede bulunur ve cevaben, hal hatır, selam kelamdan sonra; “Ahmet, merak ettiğin üzere köyün yunaklığına gittim ve gizlice dinledim. Yakında esirleri memleketlerine salacaklarmış diye konuşuyorlar.” diye yazar.

Mektup bir ay sonrası Ahmet’in eline geçer mektubu okuduktan bir hafta sonra kamptan ayrılırlar ve on gün içinde de köyüne döner.

Ozanlı Asker Ömer’e Ağıt Akdağmadeni, Ozan kasabası nüfusuna kayıtlı Ömer askere gitmeden önce evlenmişti. Vatani görevini Gaziantep’te tamamlayıp dönerken trende yakın köylüleriyle tanışmışlardı.

Üç gün trenle yolculuk yapmışlar, Yerköy’e kadar gelmişlerdi. Oradan at arabasıyla Yozgat’a, sonra da Sorgun’a geldiler. Sorgun’dan da at arabası tutmuşlar Akdağmadeni Ozan kasabasına kadar anlaşmışlardı. Çalağıl köyüne gelinceye kadar çoğu teskereci askerler ailelerine kavuşmuş, arabada üç kişi kalmıştı. Çalağıl köyüne geldiklerinde aniden önüne çıkan bir hayvan atların ürkmesine sebep olmuş, önce arabacı düşmüş sonra da dere tepe derken araba devrilmişti.

Diğer askerler ufak sıyrıklarla ayağa kalkmayı başarmıştı fakat Ozanlı Ömer yerde cansız yatıyordu. Köyüne bu kadar yaklaşmışken ecel onu Çalağıl köyünde yakalamış, eşine ve sevdiklerine kavuşamamıştı. Ömer’in ölüm haberini duyan anasının şu ağıdı günümüze kadar gelmiştir:

Gaziantep’in dağları da yüceden yüce

Tirenne bindim geldim üçgün üç gece

Çalağıl köyüne geldiğim gece

Çalağıllı ömer öldü desinler

Çalağılın çeşmeleri çağlıyor

Validem de döne döne ağlıyo

Zekiye hanım karaları bağlıyor

Ömer çalağılda öldü den varın

Gelin arkadaşlar poşuları değişek

Sürün atları yazılıtaşı savuşak

Ölmeden ozan köyüne kavuşak

Ömer çalağılda öldü den varın

Narindir cevizin yaprağı narin

İçerim yanıyor dışarım serin

Sılada ağlıyor zekiye yârim

Ömer çalağılda öldü den varın

Kaynak Kişi: Kadıgüllü Köyünden Hidayet