Çanakkale Savaşı’nın üzerinden yıllar geçmişti. Manisa’nın Kula ilçesinden Mehmet Özgen’in askerliği Çanakkale’ye düşmüştü.

Komutanları askerlerine görev vermiş, harp mevzilerini onarıp, temizlemelerini istemişti. Mevzileri temizlerken bir şehit bedenine rastlamışlardı. Şehidin naaşı o gün ölmüş gibi tazeydi. Arkadaşı, şehidin ayağına toplu iğne ile dokundu.

Toplu iğnenin değdiği yerden kanamıştı. Hemen komutanlarına haber verdiler ve şehitliğe isimsiz olarak defnedildi.

Kaynak Kişi: Manisa Kula’dan Mehmet Özgen

