Yaklaşık iki yıldır düşünce yazıları yazmıyordum.

Yazmak içinde fırsatım olmuyordu.

Peş peşe gelen şehit haberleri, canımızı yakmaya devam ediyor. Ülkemiz ne zaman seçim havasına girse, şehit haberleri artarak devam ediyor.

Şehitlerimize ALLAH'TAN rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

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Çalışan gazeteciler günü münasebetiyle Bozok Üniversitesi rektörümüz tarafından gazetemiz aracılığıyla köşe yazarı olarak davet edildim. Gazete sahipleri ve köşe yazılarının katıldığı toplantı, samimi bir havada gerçekleşti. Rektörümüz ilk olarak Cumhuriyet Mektebinin sosyal ve kültürel amaçlı hizmet binasına dönüştürmeye başlandığını anlattı. Bu yapılan hizmet, benim en büyük hayalimdi. Geçmiş dönem yöneticilerimize bu fikrimi iletmiş, olumsuz cevap almıştım.

Sayın Rektörümüzün asker ve doktor olması, hayal etmek yerine, düşünceleri hayata geçirmeye başladığını gösteriyor. Üniversite yalnızca eğitim kurumu değildir. Şehrin gelişmesinde ekonomik, sosyal ve kültürel manada lokomotifi görevi üstlenen kurumdur. Liyakat ehli kişiler tarafından düşünceler eyleme dönüşmek zorunda.

İşte o zaman Bozok Üniversitesi ile Yozgat gerçek kimliğini bulacaktır.

Rektör Beyin söylemleri şimdiden eyleme dönüşmeye başlamış.

Vali Amir Çiçek Bey tarafından 2008 yılında Yerköy ilçemizde termal kuyular açılmış, Turizm Bakanlığına ait arazi içerisindeki sıcak su kuyuları, amacına hizmet maksadıyla projeler hazırlansa da, Yozgatlı bazı siyasetçilerin şahsi çıkarlarına ters düştüğü için engel olunmuş, burada bulunan dört sıcak su kuyu yıllarca beyhude aktı. Prof. Dr. Evren Yaşar Bey, buraya da el atarak sıcak su kuyularının seracılık alanında değerlendireceklerini söyledi.

Bir diğer proje ise, Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin birleştirilmesi. Fakülte ve hastanenin ayrı yerlerde olamayacağını anlattı.

Yozgat fakir bir memleket, Yozgat liselerinden mezun olan gençlerin kendi memleketlerinde okuması için çaba sarf ediyoruz. Böylece öğrenci, ailesine daha az yük olacağı düşüncesinde.

Üniversite bünyesindeki en büyük sorun, Tıp Fakültesi Hastanesinin eksiklerinin giderilmesi. Bu konu Rektör Beyin başını çok ağrıtacağa benziyor. Ne de olsa siyasi güce ihtiyaç var.

Görev aşkı gözlerine yansıyan bir Rektörümüz var. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum.